Рилсология
ул. Некрасова, 39 (вход с ул. Радищева)
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это шоу, где комики делают то, что умеют лучше всего: смотрят видео, смеются и пытаются не облажаться на импровизации. Организаторы собирают команду комиков, чтобы вместе смотреть самые смешные ролики, которые только можно найти в интернете. Но просто смеяться — это слишком просто, не так ли? Именно поэтому комики выполняют задания (иногда нелепые), пытаются угадать концовки видео (иногда безуспешно) и демонстрируют свои комедийные таланты во всей красе.
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