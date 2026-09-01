Это шоу, где комики делают то, что умеют лучше всего: смотрят видео, смеются и пытаются не облажаться на импровизации. Организаторы собирают команду комиков, чтобы вместе смотреть самые смешные ролики, которые только можно найти в интернете. Но просто смеяться — это слишком просто, не так ли? Именно поэтому комики выполняют задания (иногда нелепые), пытаются угадать концовки видео (иногда безуспешно) и демонстрируют свои комедийные таланты во всей красе.