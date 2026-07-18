ЛяМур — это шоу знакомств Нидаля Абу Газале. Участники влюбляются по голосу и харизме, а в конце — встречаются лицом к лицу. Что их ждет: любовь или разочарование? Веселый вечер — гарантирован. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.