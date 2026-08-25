Концерт опытного комика, участника проектов «StandUp» на ТНТ, «Открытый микрофон» на ТНТ, RoastBattle LabelCom. А также автор двух легендарных монологов «Парню мамы 24 года» и «Квартира всегда женская на YouTube. На концерте будет ещё не снятый материал.