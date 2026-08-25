Андрей Серебренников
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт опытного комика, участника проектов «StandUp» на ТНТ, «Открытый микрофон» на ТНТ, RoastBattle LabelCom. А также автор двух легендарных монологов «Парню мамы 24 года» и «Квартира всегда женская на YouTube. На концерте будет ещё не снятый материал.
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