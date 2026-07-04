Алексей Шамутило — победитель третьего сезона «Открытого Микрофона» на ТНТ, участник проектов StandUp на ТНТ, Книжный Клуб и Разгоны на youtube-канале StandUp Club #1, а также youtube-проекта Роастбаттл на Labelcom. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.