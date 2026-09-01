Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, где комики шутят о прочитанных книгах. Тебя зовут похихикать над книжками, послушать рецензии от комиков и узнать, что же всё-таки имел в виду автор. Атмосферный бар, приятная компания и несколько книжек, которые совершенно необязательно читать, чтобы над ними посмеяться.
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