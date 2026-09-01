Комики проездом
ул. Восстания 24/27Б
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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Мероприятие, на котором все комики говорят: «Привет, Петербург!» Сборный стендап-концерт комиков, которые в Петербурге совсем ненадолго. Чтобы попасть на этот концерт, комики показывают обратные билеты, поэтому каждый состав практически уникальный. Ты услышишь шутки со всех городов России и, возможно, встретишь земляка.
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