Готовься к воскресению, которое войдёт в историю как день, когда твои скулы откажутся работать от перенапряжения. Если твой внутренний комик уже выучил все анекдоты про штирлица, а список "весёлых" дел на вечер состоит из «помыть посуду» и «пересмотреть новости» — спасение близко. Каждое воскресенье , бар «Петербургчики» превратится в филиал юмора, где со сцены будут сыпаться шутки, а на твои проблемы — всем будет… ну, почти всем будет смешно. Что в программе? • Топовые (и не очень, но очень старающиеся!) стендап-комики • Опасность непроизвольного смеха • Риск забыть о своих бытовых проблемах на целый вечер • Возможность встретить того, кто смеется громче тебя Расписание безумия: • 20:00 — Сбор гостей (приходи пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть настроиться на волну юмора) • 20:30 — Начало стендап-шоу (приготовься, обратного пути не будет) Вход бесплатный. Да-да, ты не ослышался. Абсолютно бесплатно... при условии заказа любого блюда и напитка (ну а как иначе, кто же шутить на голодный желудок?) Количество мест ограничено желанием твоего дивана остаться дома. Бронь по телефону.