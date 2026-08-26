Антон Борисов
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытнейший стендап-комик из Санкт-Петербурга, которого называют одним из основателей жанра в России. Неповторимый микс умной взрослой комедии, интересных мыслей и отличной импровизации, которая является неотъемлемой частью любого выступления Антона Борисова. Рассадка осуществляется менеджером зала.
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