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Антон Борисов

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Опытнейший стендап-комик из Санкт-Петербурга, которого называют одним из основателей жанра в России. Неповторимый микс умной взрослой комедии, интересных мыслей и отличной импровизации, которая является неотъемлемой частью любого выступления Антона Борисова. Рассадка осуществляется менеджером зала.

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