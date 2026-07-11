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Элитный стендап

Groodki, Невский проспект, 96

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от 400₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Твоё идеальное свидание с комедией. Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ. Регалий предостаточно, кто-то сын маминой подруги, а у кого-то грамота за турнир по рыбалке. Каждую сб и вс

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