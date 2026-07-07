Элитный Стендап
ресторан «Антресоль и Перец», улица Марата, 1/71
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ... Регалий предостаточно, кто-то сын маминой подруги, а у кого-то грамота за турнир по рыбалке. Расписание доступно по кнопке «Купить билет».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи