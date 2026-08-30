Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Серебряный век — одна из самых богатых на таланты эпох и конечно, главная здесь — женщина. Ей посвящали стихи, она вдохновляла художников и композиторов. Члены императорской фамилии, богатые промышленники были готовы отдать всё ради неё. Так кто же она роковая женщина Серебряного века? На лекции поговорят о самых ярких представительницах прекрасного пола того времени. Главными героинями бранча станут: • Зинаида Гиппиус — роковая женщина, звезда литературных салонов. • Лиля Брик — главная женщина и муза Маяковского, сводившая с ума мужчин на протяжении всей своей жизни. • Екатерина Сухомлинова — женщина, погубившая жизнь и карьеру любимого министра Николая II. • Мария Тарновская — «чёрная вдова» Серебряного века. • Паллада Богданова-Бельская — блудница и поэтесса. • Мария Андреева — любимая женщина одного из самых богатых людей России и муза Максима Горького. Лекцию проведёт Полина Фёдорова — искусствовед и гид по Санкт-Петербургу. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашо • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной • Рикотники с вишней и фермерской сметаной — Напиток: игристое вино/ кофе или чай