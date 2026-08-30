ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Богемный арт-бранч: «Роковые женщины серебряного века»

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Серебряный век — одна из самых богатых на таланты эпох и конечно, главная здесь — женщина. Ей посвящали стихи, она вдохновляла художников и композиторов. Члены императорской фамилии, богатые промышленники были готовы отдать всё ради неё. Так кто же она роковая женщина Серебряного века? На лекции поговорят о самых ярких представительницах прекрасного пола того времени. Главными героинями бранча станут: • Зинаида Гиппиус — роковая женщина, звезда литературных салонов. • Лиля Брик — главная женщина и муза Маяковского, сводившая с ума мужчин на протяжении всей своей жизни. • Екатерина Сухомлинова — женщина, погубившая жизнь и карьеру любимого министра Николая II. • Мария Тарновская — «чёрная вдова» Серебряного века. • Паллада Богданова-Бельская — блудница и поэтесса. • Мария Андреева — любимая женщина одного из самых богатых людей России и муза Максима Горького. Лекцию проведёт Полина Фёдорова — искусствовед и гид по Санкт-Петербургу. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашо • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной • Рикотники с вишней и фермерской сметаной — Напиток: игристое вино/ кофе или чай

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста