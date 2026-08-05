ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Особняк Половцова. Дом Архитектора

Особняк А.А. Половцова
Большая Морская улица, 52

Начало:

Завершение:

2600₽
Возраст 6+

Про событие

Особняк государственного секретаря Александра Александровича Половцова является памятником архитектуры федерального значения. Это двухэтажное здание с массивным скруглённым эркером имеет богатую строительную историю. Такая судьба характерна для многих старинных петербургских домов, многократно менявших свой внешний облик и «начинку» под влиянием новых требований владельцев и архитектурной моды. Во время экскурсии гости узнают интересные факты из истории особняка, которая причудливо смешивается с историей жизни южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой и жизнью хозяйки дома — Надежды Половцовой, приёмной дочери придворного банкира Штиглица. Обрати внимание, что после покупки билета необходимо связаться с организатором для подтверждения по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

Аватар
Виталий
9 февраля 2025, 22:03

Ищу компанию на экскурсию, можно соединить экскурсию с концертом в этом же особняке)

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста