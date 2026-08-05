Особняк государственного секретаря Александра Александровича Половцова является памятником архитектуры федерального значения. Это двухэтажное здание с массивным скруглённым эркером имеет богатую строительную историю. Такая судьба характерна для многих старинных петербургских домов, многократно менявших свой внешний облик и «начинку» под влиянием новых требований владельцев и архитектурной моды. Во время экскурсии гости узнают интересные факты из истории особняка, которая причудливо смешивается с историей жизни южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой и жизнью хозяйки дома — Надежды Половцовой, приёмной дочери придворного банкира Штиглица. Обрати внимание, что после покупки билета необходимо связаться с организатором для подтверждения по телефону.