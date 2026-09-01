Хрустальный мир
Московский проспект 107 к.5
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от 2100₽ до 2600₽
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Про событие
Спектакль-победитель лаборатории RE: генерация, по мотивам рассказа Виктора Пелевина. Виктор Пелевин, несомненно, один из талантливых авторов эпохи миллениума. В поле его творчества всегда попадали актуальные вопросы социо-культурной повестки. Его язык изыскан, хлёсток, ироничен, парадоксально метафоричен и наполнен блистательно-интеллектуальным юмором.
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