Спектакль с атмосферой Лондона и драйвом Питера. Андрей — тихий петербургский интеллигент, едет в Лондон к роскошной Кате, желая оказаться в романтической комедии, а попадает в русский детектив. Есть ли разница между британским пабом и питерской рюмочной? Быть ли на виду или скрыться в подвале? Острый актуальный текст. Лаконичная театральная форма. Автор романа — Андрей Аствацатуров — культовый петербургский писатель и профессор Петербургского университета, лауреат премий «Топ 50» и «Новая словесность», его романы с успехом продаются в России, Франции, Великобритании. Ближайшие даты: 2 августа 20:00 10 августа 20:00 20 августа 20:00 24 августа 20:00