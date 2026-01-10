Это про город, который после музеев и парадных вдруг становится ближе: переулки у Сенной, тёплый свет витрин, двери без вывесок и разговоры вполголоса. Пройдёшь 5 разных баров в центре и соберёшь историю Петербурга «по бокалам»: как менялись вкусы, привычки и городская мода — от дореволюционных трактиров до авторских баров XXI века. В каждом заведении тебя ждёт гостевой дегустационный шот — 5 шотов уже включены. Пить много не нужно (и не обязательно): здесь важнее атмосфера и смысл. Что тебя ждёт: Старт у Сенной / Садовой — с её шумом, легендами и «питейной» памятью города. Дальше — маршрут по контрастным местам, где Петербург каждый раз звучит по-разному. В программе — пять заведений (подборка может немного меняться, но логика сохраняется): — уютный бар с большой коллекцией настоек; — место в стенах старого завода, где напитки делают по редким технологиям; — бар, где коктейль подают как культурную цитату — литература, искусство, детали; — культовая точка с рок-легендами (в городе её знают давно); — финал — редкий для Петербурга формат, который обычно запоминают сильнее всего. По пути поговорят о «пьющих кварталах» прошлого, о том, что и как выбирали люди разных эпох, и почему судьба Smirnoff вдруг ведёт из Петербурга в Англию. Будут истории про Достоевского, поэтов и городские привычки — без лекций и без «байек ради байек». Организационные детали: • 18+ (паспорт лучше взять с собой) • Доп. напитки и закуски — по желанию, оплачиваются отдельно • Сообщите про аллергии/ограничения заранее • Алкоголь с собой и сильное опьянение — причина отказать в участии • Если какое-то место внезапно закрыто, заменят равноценным — вечер не «ломается» • Встреча: м. «Садовая», ул. Садовая, 37 • Важно: зарегистрируй билет у организатора. Пришлют телефон гида и актуальное место встречи. Без регистрации не видят твои контакты и не смогут связаться с тобой — место встречи может меняться. Регистрация с 10:00 до 18:00 по тел. (ТГ): +7 (931) 521-60-98 или ТГ-бот: t.me/HIDDENBURG_bot