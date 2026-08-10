Классическая история о борьбе за справедливость, личной ответственности и непоколебимой воле человека. На сцене развернётся драматическая борьба героини, которая решительно выступает против несправедливых решений и борется за право похоронить брата. В этом спектакле зрители смогут увидеть глубокий психологизм, яркие образы и современную интерпретацию древней трагедии, актуальной в наши дни. Этот спектакль для тех, кто ценит силу духа, честность и готовность бороться за свои убеждения.