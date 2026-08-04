Как пережить болезни молодости и не потерять себя? Ответ на этот вопрос ищут герои спектакля «Болезни молодости» вместе с актёрами Театра Поколений. Русской публике представлено одно из крупнейших драматургических имен Европы – Фердинанд Брукнер. Пьесу «Болезни молодости» в России никогда не ставили, она переведена на русский язык специально для Театра Поколений. Это первая пьеса из цикла, состоящего из шести пьес о судьбах немецкой молодёжи, которые Брукнер писал на протяжении всей своей жизни. 1923 год. Австрия после Первой мировой войны. Крах и разочарование в обществе, пережившем колоссальный кризис. Мир перевернулся, происходит непоправимое, что-то ушло вперед, что-то навсегда осталось позади. XIX век закончился разрушением великой гуманистической цивилизации. Что будет дальше — никто не знает. Герои пьесы, молодые студенты-медики, пытаются найти себя и свое место в жизни в то время, когда в Германии уже готовится прийти к власти Адольф Гитлер. Новый театральный язык, которым режиссёр беседует через свои спектакли со зрителями, многих удивил, шокировал, но не оставил равнодушными. В спектакле звучит музыка Джузеппе Верди, Рихарда Вагнера, Збигнева Прайснера, Дюка Эллингтона, группы «Инк Спотс», Кинга Оливера, Дмитрия Шостаковича.