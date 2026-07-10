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Мать Тьма

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

История начинается в тюремной камере, в которой Говард У. Кэмпбелл-младший оказался по одной весомой причине. Неожиданные повороты, любовь и страсть, серьезные вопросы и неоднозначные ответы. Шпионская комедия по одноимённому роману Курта Воннегута. Кто же он? Шпион? Военный преступник? Герой? Сделал он в своей жизни больше добра или зла? Может ли человек быть одновременно отпетым негодяем и самым искренним гуманистом — странный вопрос. Но при виде главного героя он появляется. Наверное, разгадка в том, какой точки зрения придерживается человек, выносящий ему суровый вердикт. А что, если он сам выносит себе вердикт? Режиссёр: Екатерина Павлова. В главной роли: Александр Насенков. Вход в театр осуществляется через арку за 20 минут до начала спектакля. Вход в театр после начала спектакля невозможен. Пожалуйста, постарайся не опаздывать.

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