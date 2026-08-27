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Иностранка

Курт
ул. Чайковского, 16

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1800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Это спектакль о небезупречности человека, которая и делает его уникальным и столь прекрасным. Ностальгический мюзикл по одноимённой повести Сергея Довлатова. У Муси Татарович, девушки из хорошей советской семьи, есть всё, о чем кто-либо другой может только мечтать. Вот только счастливой она себя не чувствует и не может найти своё место в жизни. Что же в таких случаях принято делать? Правильно: следует поддаться манящему зову американской мечты и скорее эмигрировать из Союза! Но и в Америке достичь счастья оказывается не так просто. Верными спутниками каждого жителя русского квартала в Нью-Йорке оказываются неустроенность, тоска по дому и одиночество. Эти герои — совсем не "герои": неприкаянные, смешные, недалекие, горемычные, но такие трогательные и обаятельные, что в них невозможно не влюбиться. «Я люблю таких — отпетых, погибающих, беспомощных и нахальных. Я всегда повторял: кто бедствует, тот не грешит...» Продолжительность 2 часа 45 мин.

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Комментарии

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Александра
25 августа 2024, 15:54

Курт - это камерный театр , на малое количество зрителей) очень яркая эмоциональная игра актеров ) по-Станиславскому ) Мне спектакль понравился) Как и само произведение в оригинале )

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