Хотите сделать меня счастливой?
Курляндская ул., д. 49
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Завершение:
от 1500₽ до 2200₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Спектакль, вдохновлённый перепиской Астрид Линдгрен и Сары Швардт. Этот проникновенный и трогательный эпистолярный диалог завязался в 1971 году, когда Астрид было 63 года, а Саре 12. Разница в 50 лет совсем не мешала их дружбе и откровенному разговору о жизни, любви, свободе и Боге - переписка, замирая и возобновляясь, прекратилась лишь со смертью писательницы в 2002 году. Поразительной искренности разговоры отправляют зрителей в размышления о взаимоотношениях взрослых и детей, о возможности быть собой, даже если ты неудобен, быть увиденным и услышанным. Духовный ориентир, каким стала Астрид Линдгрен для заблудившегося подростка – световой сигнал, обнаруживающий верный жизненный маршрут. Может быть, проживая этот опыт прочтения, ты сможешь увидеть пути к себе и своим близким.
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Еду. Уникальный жизненный сюжет. Интересно, как воплотил в постановке... ☺ 🙌🏼