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Театр Локус СПб, Ленфильм, Каменноостровский проспект, 10

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Контакт с «другой стороной» всегда занимал умы человечества и вызывал неподдельный интерес. Считалось, что таинственное потустороннее позволит заглянуть в прошлое, спросить о грядущем. Зрители, окутанные мистическим туманом, многое узнают о природе духов и даже смогут задать им свои вопросы. А самое главное — никогда не известно, кто из них придёт. Для тебя откроется дверь в потусторонний мир. Не бойся! Войди и спроси! До встречи на сеансе. Иммерсивно-мистическое шоу по мотивам произведений М. Булгакова и А. Конан Дойла.

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