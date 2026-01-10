Контакт с «другой стороной» всегда занимал умы человечества и вызывал неподдельный интерес. Считалось, что таинственное потустороннее позволит заглянуть в прошлое, спросить о грядущем. Зрители, окутанные мистическим туманом, многое узнают о природе духов и даже смогут задать им свои вопросы. А самое главное — никогда не известно, кто из них придёт. Для тебя откроется дверь в потусторонний мир. Не бойся! Войди и спроси! До встречи на сеансе. Иммерсивно-мистическое шоу по мотивам произведений М. Булгакова и А. Конан Дойла.