Прогулка-экскурсия приведёт тебя в места, где реальность переплетается с мистикой, а история — с легендами. Увидишь Петербург с новой стороны, где каждый шаг может раскрыть новую тайну. В программе: — Побываешь в таинственной Ротонде — Посетишь места, связанные с масонскими ложами — Услышишь легенду о кладе Леньки Пантелеева и попробуешь найти его следы — Погладишь «денежного» льва в доме купцов Елисеевых — Услышишь истории о белой и чёрной даме — двух загадочных персонажах, связанных с Петербургом — Попробуешь найти портрет Наполеона на одной из скульптур Петра Клодта на Аничковом мосту — Поищешь призрак солдата в заброшенных казармах, где, по слухам, до сих пор слышится эхо прошлого — Увидишь дом с «непростой» квартирой — Прогуляешься по кварталу «двойников» — району, где архитектура и история создают ощущение параллельного мира Это будет пешеходная экскурсия с опытным гидом, который представит авторский рассказ с легендами и мистическими историями. Продолжительность: 2 часа Место встречи: Невский, 68А Обязательно созвонись или спишись в мессенджерах с организатором перед/после покупки билета.