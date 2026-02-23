Иммерсивный спектакль. Хочешь почувствовать себя на месте подозреваемого в мрачных комнатах НКВД? Тебя ждёт «Следственный эксперимент», где накал эмоций достигнет предела, а атмосфера допроса станет реальностью. Пройди «Следственный эксперимент» и испытай на себе всю мощь НКВД! Узнав тайну гибели Есенина, ты сможешь сам сделать вывод «Убийство?», «Самоубийство?». Также на допрос будет вызван сам «Хармс». Внимание! Будь готов ко всему! Допрос может оказаться реальным!