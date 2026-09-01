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Только между нами

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Только между нами — шоу для женщин и мужчин с «не хрупким эго». Только между нами — музыкально-разговорное шоу о том, что волнует каждую женщину: любовь, работа, сомнения, мечты и всё то, что обычно остаётся за кадром. В центре шоу — харизматичная вокалистка-конферансье, которая делится своими эмоциями через песни, переживания и истории из реальной жизни, в которых каждый узнает себя. Это не просто концерт. Это разговор — живой, честный, местами смешной, местами грустный и цепляющий своей глубиной. О том, как мы учимся любить себя. О том, как устаём быть «правильными». О том, как путаемся в отношениях — и снова верим в лучшее. Поддерживает артистку пианист, создавая музыкальный фон и эмоционально вступая в диалог с её историей. И, конечно же, балет, который тонко передаёт чувства песен, усиливает драматургию и наполняет шоу визуальной глубиной. «Только между нами» - это не просто концерт, это откровенное и трогательное шоу, в котором нет масок, только чистые эмоции и музыка.

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