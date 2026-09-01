Эстрадно-драматический спектакль по мотивам одноименной повести Альбера Камю «Посторонний». Мерсо узнает, что мать скончалась в доме призрения и вынужден ехать на ее похороны. На похоронах он не плачет, и уже на следующий день живёт обычной жизнью. А потом убивает человека. Начинается суд… Кто он, Мерсо? — Злодей или мученик? Недочеловек или сверхчеловек? Посторонний или всё-таки свой? И в чём же именно его обвиняют? Мир спектакля сюрреалистичен, но в то же время знаком и естественен. Среди условностей и душной обыденности есть место жизни, счастью, свободе и любви. Свободная рассадка. Вход в театр начинается за 20 минут до начала спектакля. 27 и 28 сентября в 20:00 Продолжительность 1 час 30 минут.