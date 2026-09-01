Постановка рассказывает реальную историю семьи Келлер и маленькой Хелен, потерявшей возможность слышать и говорить. Больную семейную идиллию прерывает молодая девушка Энн Салливан из Школы Перкинса для слепых, серьезно настроенная достучаться до избалованного заботой ребенка. Через пучину жестокой борьбы ученика и учителя, через семейные скандалы и недоверие Энн и Хелен должны сотворить общее чудо и подарить девочке окружающий мир. Множество неожиданных психологических поворотов делают «семейную историю дома Келлеров» острой, взрывчатой и невероятно увлекательной.