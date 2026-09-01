Французский шик. Шоу-кабаре в стиле 1930-х
Большая Конюшенная ул., 2
Начало:
Завершение:
от 2700₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Шоу в лучших традициях жанра, где ты погрузишься в атмосферу настоящего французского кабаре - эпохи элегантности, шарма и сценического искусства. Конферансье — остроумный, дерзкий, с искрой в глазах и меткими шутками. Он проведёт тебя по закоулкам парижских подвалов и покажет, с чего начиналось кабаре. Проведи вечер в духе парижских салонов 1930-х годов. Тебя ждёт изысканная атмосфера, юмор и удивительные номера. В программе: — харизматичный конферансье — обаятельный мим — дива-вокалистка — артист оригинального жанра
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