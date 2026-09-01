Премьера по пьесе Влады Ольховской. Зрителями станут не только взрослые, но и молодая аудитория старше 12 лет. На сцене вместе с уже знакомыми и полюбившимися Такими актёрами будут работать юные студийцы. Режиссёр - Тимур Салихов В ролях: актёры театра-студии Горошины, Артур Федынко, Анна-Магда Обершт