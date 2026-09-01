Лисьи огни
Московский проспект 107 к.5
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от 1900₽ до 2500₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Премьера по пьесе Влады Ольховской. Зрителями станут не только взрослые, но и молодая аудитория старше 12 лет. На сцене вместе с уже знакомыми и полюбившимися Такими актёрами будут работать юные студийцы. Режиссёр - Тимур Салихов В ролях: актёры театра-студии Горошины, Артур Федынко, Анна-Магда Обершт
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