Постироничная трагикомедия, авторская фантазия режиссёра Дмитрия Скотникова по пьесам Дмитрия Мережковского «Павел I» и Уильяма Шекспира «Гамлет». Представь: ты — главный герой театральной пьесы, отличной пьесы, даже великой. Ты каждый вечер умираешь себе на сотнях подмостков в сотне стран, чтобы на следующий день вновь восстать из мёртвых. И вдруг у тебя появляется возможность прожить новую жизнь, уже совершенно реальную. И неизвестную тебе, ведь история эта начинается ровно там, где заканчивается твоя пьеса. И если ты думал, что всё знаешь про рок и неумолимую авторскую волю, то поверь: жизнь быстро объяснит тебе, кто тут «самый лучший драматург» и что такое, на самом деле, настоящая перипетия. Павел Первый с лёгкой руки Фридриха Великого получил прозвище «русский Гамлет». Странная рифма судьбы русского императора с судьбою датского принца быстро перестала быть только историческим анекдотом, всё больше становясь похожей на зловещее пророчество.