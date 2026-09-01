Рейв-сказка для взрослых по мотивам Джанни Родари. Актеры театра «Зал#3» перечитали известную сказку во взрослом возрасте и поняли, что это совершенно не детская история. Они сделали домики, надели маски, добавили музыки, песен, танцев и погрузились в мир сказки по-взрослому. В этой сказке персонажи не делятся на плохих или хороших, а показывается их сложность и многогранность, их сильные и слабые стороны, их мотивы и поступки. События сменяют друг друга с неимоверной скоростью, песни становятся громче, танцы - безудержнее и, наконец, маски срываются. Спектакль дает возможность по-новому взглянуть на сказку Джанни Родари «Приключения Чиполлино» и подумать о том, что нужно для счастья и как его можно достичь в реальном мире. Но помни! Все события вымышлены, а любые совпадения случайны. Продолжительность – 2 часа.