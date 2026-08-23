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Русалки
Курляндская ул., д. 49
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2200₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Театральный хоррор, в котором жуть — это не только мрак, но и взросление. Здесь первая влюблённость и первое предательство идут рука об руку с магией, славянскими песнями и мутной водой, в которой не сразу видно — кто чудовище, а кто спасение. Пластика, музыка вживую и древние ритуалы превращают спектакль в языческую дискотеку на дне души. Страшная, но очень интересная сказка, финал которой оставляет надежду на настоящую справедливость. Это история, где страх прячется не под кроватью, а в чувствах, которые невозможно объяснить словами — в обидах, желаниях, поиске себя и столкновении с родителями, которые вдруг становятся чужими. «Русалки» обволакивают, как ночной туман у реки: сначала красиво, потом тревожно, а потом — не отпускает. Продолжительность 1 ч. 45 мин. без антракта.
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Комментарии
Безумно хочу сходить 😍
Аноним15 апреля 2023, 05:37
Это невероятный спектакль, который изменит ваше отношение к театру. Живая музыка, погружение. Дух захватывает. Нужно идти неотлогательно.
Очень хочу сходить, я так рада что наш фольклор раскручивается и адаптируется под современную реальность