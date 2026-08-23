Театральный хоррор, в котором жуть — это не только мрак, но и взросление. Здесь первая влюблённость и первое предательство идут рука об руку с магией, славянскими песнями и мутной водой, в которой не сразу видно — кто чудовище, а кто спасение. Пластика, музыка вживую и древние ритуалы превращают спектакль в языческую дискотеку на дне души. Страшная, но очень интересная сказка, финал которой оставляет надежду на настоящую справедливость. Это история, где страх прячется не под кроватью, а в чувствах, которые невозможно объяснить словами — в обидах, желаниях, поиске себя и столкновении с родителями, которые вдруг становятся чужими. «Русалки» обволакивают, как ночной туман у реки: сначала красиво, потом тревожно, а потом — не отпускает. Продолжительность 1 ч. 45 мин. без антракта.