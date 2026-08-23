Красивый стол — это тоже искусство. Приходи в сад Особняка Мясникова на лекцию «Сервировка как искусство», где вместе с сет-дизайнером Машей Белоконевой поговорят о современной культуре сервировки, актуальных трендах и профессиональных приемах оформления стола. Встреча пройдёт под открытым небом, в камерном саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Во время лекции Маша Белоконева создаст авторскую сервировку в формате pop-up и на её примере разберёт главные принципы современного сет-дизайна.