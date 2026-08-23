Борт комфортабельного теплохода в тематический круиз по самому сердцу Северной столицы, где вся роскошь и изысканность города на Неве сочетается с искусством традиционного сидроделия. Что тебя ждёт: — Лучшие виды Санкт-Петербурга — Безлимитная Дегустация сидра напрямую от производителя в течение всей прогулки — Тематические конкурсы — Слепая дегустация — Сидровый квиз — Розыгрыш подарков от сидрерии Levrana Family — Волна отличного настроения Найти напиток на свой вкус сможет каждый — помимо сидра предусмотрены и безалкогольные напитки. Лёгкий бриз, фоновая музыка, нескончаемый поток ярких эмоций и впечатлений на водных просторах центра Петербурга в компании хорошего сидра, красивых видов и приятной атмосферы... Организационные детали: 1. Продолжительность прогулки составит 2 часа. 2. Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном. Рассадка и перемещение свободные. 3. В панорамной части палубы работает снек-бар, предусмотрены комфортабельные столы и стулья, за которыми ты сможешь разместиться и, при желании, заказать себе еду и напитки. 4. Лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опьянения не допускаются на борт. 5. Пассажиры со своими едой и напитками не допускаются на борт судна. 6. С питомцами (даже маленькими) не разрешено. 7. Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и прочее).