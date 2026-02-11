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Масонский Петербург: тайные знаки великого города

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На этой встрече поговоришь о загадочной стороне Петербурга — о масонах, или вольных каменщиках, чьё влияние на историю города было куда значительнее, чем принято думать. Именно Петербург стал главным центром масонского движения в России. Здесь создавались ложи, в которые входили вельможи и офицеры, писатели и художники, интеллектуалы и даже представители императорской семьи. Разберёшься, какие здания хранят следы масонской символики, какие знаки и атрибуты отличали братство, как проходили их обряды и кто стоял во главе петербургских лож. Это лекция о тайных обществах, скрытых смыслах и архитектуре, в которой за фасадами прячутся идеи эпохи. Петербург, который ты знал, откроется с новой — мистической — стороны. Лекцию проведёт Михаил Мешалкин — историк, научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и профессиональный экскурсовод, раскрывающий сложные темы через исторический и культурный контекст. В билет входит: Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.

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