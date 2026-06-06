Какао, дыхание и звук
Душевно, улица Профессора Попова, 23В
Начало:
Завершение:
от 1₽ до 2000₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Чувственное путешествие внутрь себя. Тебя ждёт церемония приготовления и распития какао. Подышишь под живые инструменты и плавно перейдёшь в горизонтальное положение, дабы погрузиться в глубокие звуковые потоки. Ведущие — Иван и Вера Оплата: любая сумма на входе.
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