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Сахаджа йога медитация на Владимирской
Кузнечный переулок, 6
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Внимание, событие отменили. Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит для новичков и опытных. Сахаджа йога — это метод медитации, который позволяет выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Практика проходит в Livebody club (дом Каншиных). Занятие бесплатное, регистрация обязательна.
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Комментарии
Вилли, привет! 3 раза в неделю, в подборке Забота все медитации опубликованы. И дополнительную информацию ты можешь посмотреть в телеграм-канале организатора медитаций. Заглядывай в описание события)
Добрый день, не разобралась с приложением, как попасть к вам? 😀
Лилия, привет! Ты про медитацию? Если да, то записаться можешь в личке в телеграме у организатора. В описании события указан контакт)
Как часто проходит такое мероприятие?