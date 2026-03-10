Почему шкаф полный, а надеть всё равно нечего? Можно любить одежду, покупать вполне удачные вещи и всё равно регулярно стоять перед шкафом с ощущением, что выбирать не из чего. На встрече ты попробуешь разобраться, почему так происходит и каким вообще может быть гардероб, который работает именно для тебя. Поговоришь о том, как за последние десятилетия изменилось отношение к количеству одежды, существует ли идеальный размер гардероба и нужны ли всем базовый гардероб и капсулы. В программе: — «От сундука до гардеробной» — как массовое производство и доступность одежды изменили наши гардеробы и само отношение к вещам; — «Идеальный гардероб: универсальная формула или личная система?» — сколько вещей нам действительно нужно, кому подходят базовый гардероб и капсулы и почему один рецепт не работает для всех; — «Почему я это не ношу?» — дискуссия о вещах, которые нам нравятся, подходят и ещё вполне пригодны к носке, но почему-то остаются в шкафу; — «Носить нельзя выбрасывать» — что делать с одеждой, которую мы перестали носить: дать ей второй шанс, отремонтировать, переделать, продать, обменять, подарить или передать на переработку. Кроме лекций и дискуссий, тебя ждут дизайнерский показ и интерактивные зоны, где можно будет проверить собственные гардеробные привычки не только в теории. Тебя не будут учить выбрасывать половину вещей или составлять один «правильный» гардероб для всех. Скорее, это возможность внимательнее посмотреть на то, что уже висит в шкафу, и понять, что из этого действительно нужно именно тебе. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.