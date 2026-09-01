Иероним Босх (ок. 1450–1516) — одна из самых загадочных и притягательных фигур в истории искусства. Его работы, полные причудливых демонов, фантастических гибридов, алхимических символов и едкой сатиры на человеческие пороки, выглядят настолько современно, что кажутся произведениями сюрреалистов XX века. Лекция Викторины Смуровой посвящена знакомству с иконографией и символизмом его шедевров. Не просто посмотришь на картины Босха, попытаешься понять, что он хотел сказать своей современникам и почему его послание до сих пор ошеломляет и интригует. Викторина Смурова, факультет истории и теории искусства Академии художеств им.И.Е. Репина, методист образовательного отдела Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.