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Босх: между раем и адом

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Иероним Босх (ок. 1450–1516) — одна из самых загадочных и притягательных фигур в истории искусства. Его работы, полные причудливых демонов, фантастических гибридов, алхимических символов и едкой сатиры на человеческие пороки, выглядят настолько современно, что кажутся произведениями сюрреалистов XX века. Лекция Викторины Смуровой посвящена знакомству с иконографией и символизмом его шедевров. Не просто посмотришь на картины Босха, попытаешься понять, что он хотел сказать своей современникам и почему его послание до сих пор ошеломляет и интригует. Викторина Смурова, факультет истории и теории искусства Академии художеств им.И.Е. Репина, методист образовательного отдела Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

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