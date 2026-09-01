У Бэтмена, Человека-паука и Неуязвимого бывают моменты отчаяния. На интерактивной лекции-разборе участники вместе с практикующим поведенческим психологом Анастасией Лукьяновой (КПТ, АКТ) рассмотрят известных персонажей комиксов и манги, чтобы на их примере понять механизм выученной беспомощности. Главное — ты не просто разберёшь проблему, а найдёшь способы возвращать контроль над своей жизнью и проектами, когда кажется, что «всё бесполезно». Поговоришь о ментальном здоровье на языке поп-культуры, без занудства и морализаторства. Приходи, чтобы вместе со всеми разобраться, как супергерои справляются с кризисами — и чему можно у них научиться.