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Почему супергерои тоже опускают руки?

Библиотека комиксов
7-я Красноармейская 30, через арку во двор, домофон: 150

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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие

У Бэтмена, Человека-паука и Неуязвимого бывают моменты отчаяния. На интерактивной лекции-разборе участники вместе с практикующим поведенческим психологом Анастасией Лукьяновой (КПТ, АКТ) рассмотрят известных персонажей комиксов и манги, чтобы на их примере понять механизм выученной беспомощности. Главное — ты не просто разберёшь проблему, а найдёшь способы возвращать контроль над своей жизнью и проектами, когда кажется, что «всё бесполезно». Поговоришь о ментальном здоровье на языке поп-культуры, без занудства и морализаторства. Приходи, чтобы вместе со всеми разобраться, как супергерои справляются с кризисами — и чему можно у них научиться.

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