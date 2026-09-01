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  1. Санкт-Петербург
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Саунд-медитация

Газовая улица, 10И

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 16+

Про событие

День осеннего равноденствия — точка на колесе года, когда день равен ночи, а природа соединяется с естественным состоянием баланса. Тебя приглашают почувствовать это состояние через симфонию поющих чаш и прожить опыт гармонии и внутреннего равновесия. Звуки алхимических поющих чаш помогают снять напряжение и тревогу, настроиться на отдых, восстановление и перезагрузку. Сделай паузу среди рабочего дня, чтобы замедлиться и красиво прожить день осеннего равноденствия.

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