День осеннего равноденствия — точка на колесе года, когда день равен ночи, а природа соединяется с естественным состоянием баланса. Тебя приглашают почувствовать это состояние через симфонию поющих чаш и прожить опыт гармонии и внутреннего равновесия. Звуки алхимических поющих чаш помогают снять напряжение и тревогу, настроиться на отдых, восстановление и перезагрузку. Сделай паузу среди рабочего дня, чтобы замедлиться и красиво прожить день осеннего равноденствия.