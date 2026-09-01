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Сахаджа йога медитация

Anima Space, Шпалерная улица, 34Г

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит для новичков и опытных. Сахаджа йога — это метод медитации, который позволяет выйти за рамки ментальной, эмоциональной, физической деятельности и почувствовать настоящего себя. На санскрите «сахаджа» означает врожденный, «йога» — союз, поэтому сахаджа йога переводится как «рожденный с тобой союз». Практика пройдёт в Anima Space, в телесном зале на 4 этаже. Как пройти: Студия находится в трёхэтажном особняке, который расположен во дворе между Шпалерной ул. и Воскресенской наб. Войти можно с обоих улиц: с Воскресенской набережной вход во двор дома №22, со Шпалерной улицы вход во двор после дома №34. Вход во двор свободный: пройди через кованые ворота или калитку, ориентируйтесь на серебристую табличку с логотипом, расположенную при входе. Студия находится в небольшом особняке с кирпичной отделкой. Продолжай ориентироваться на таблички с логотипом и стрелкой. Обойди особняк вокруг и найди дверь с домофоном «Анима». Занятие бесплатное, регистрация обязательна.

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