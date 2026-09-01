В неспокойной реальности легко почувствовать, что земля уходит из-под ног. Новости, неопределённость, ритм жизни — всё это подпитывает беспокойство. На лекции вместе с бизнес-тренером и коучем Марией Питерцевой разберёшься, как вернуть себе устойчивость, найти внутренние опоры и ресурсы. Ты узнаешь: — почему возникает тревога и беспокойство в условиях неопределённости — как находить точки опоры и жить в новых условиях — как обрести ощущение уверенности и стабильно его поддерживать — как заботиться о себе, не теряя здоровье в стрессе и тревоге Лекция-тренинг будет включать в себя теоретическую часть с описанием механизмов преодоления тревоги, рекомендации, советы и конкретные инструменты и методы.