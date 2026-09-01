А у тебя есть мечта? Возможно, ты «работаешь на работе», получаешь зарплату, ездишь в Турцию в отпуск. А может, и не в Турцию, и, может быть, даже не «на работе работаешь». Но если в твоей душе есть что-то такое, что кажется неувиденным, неуслышанным, нежным, важным, необходимым, то эта встреча поможет к этому прикоснуться. Кто такие герои? Если что, это совсем не супермены в цветных лосинах с развевающимися плащами. Герои — это те, кто смело живёт свою жизнь. И ты так можешь. Именно об этом поговоришь на встрече по фильму «Удивительная жизнь Уолтера Митти». Уолтер — обычный парень: он «работает работу» и только и мечтает о жизни по ту сторону экрана. А потом что-то происходит — и он отправляется в путешествие, о котором даже не мечтал. На этом пути он находит гораздо больше, чем смел предположить. И на этой встрече ты сможешь открыть Уолтера в себе. Задать важные вопросы и увидеть свои ответы. Как пройдёт встреча? — Дома ты смотришь фильм с подсказками и специальными вопросами — На встрече посмотрят отдельные отрывки, разберут героев и найдут свои отражения в каждом из них — Это встреча-мини-тренинг и одновременно диалог, в котором можно посмотреть на свою жизнь немного под другим углом Домой ты уйдёшь с желанием пересмотреть фильм ещё раз — и увидеть себя ещё глубже. Ведущая: Мари Ксенич — преподаватель, командный коуч, модератор форум-групп, ведущая книжных и киноклубов.