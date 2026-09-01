Фототерапия через коллаж — это инструмент авторской сборки, который позволяет эту реальность пересоздать. Фото — копия реальности, коллаж — её режиссура. На занятии превратишь фотографии и текст в инструмент глубокой работы. Это будет не просто творческий вечер, а практика диалога с собой. Будешь создавать свою уникальную работу, которая станет визуальным отражением твоего внутреннего состояния и твоей истории. Перенесёшь на бумагу то, что долго молчало внутри. Что тебя ждёт: — Вдохновляющая лекция: короткий экскурс в историю визуальных практик — Практика осознанности: мягкое погружение в свои ощущения через дыхание и внимание — Творческая практика: возможность выразить себя, свои чувства и эмоции через коллаж Что взять с собой? Распечатанные фотографии с фотосессий, портреты, автопортреты (печатать на экобумаге или на простой бумаге, чб принтер) Ведущая: Климшина Иванна, психолог (телесно-ориентированная психотерапия, арт-терапия), фотограф, член Союза фотохудожников России.