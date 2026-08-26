Большой стендап топовых комиков от Standup Federation. Лучшие комики СПБ и МсК расскажут тебе свои лучшие шутки и истории. Сбор гостей в 19:30 (приходи пожалуйста немного заранее, чтоб всё успеть перед началом) Вход свободный по брони.