Шоу «Живой стендап»
улица Есенина, 1 к1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Большой стендап топовых комиков от Standup Federation. Лучшие комики СПБ и МсК расскажут тебе свои лучшие шутки и истории. Сбор гостей в 19:30 (приходи пожалуйста немного заранее, чтоб всё успеть перед началом) Вход свободный по брони.
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