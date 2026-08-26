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Шоу «Живой стендап»

Сегодня Вечером
улица Есенина, 1 к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Большой стендап топовых комиков от Standup Federation. Лучшие комики СПБ и МсК расскажут тебе свои лучшие шутки и истории. Сбор гостей в 19:30 (приходи пожалуйста немного заранее, чтоб всё успеть перед началом) Вход свободный по брони.

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