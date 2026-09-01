Спектакль-исследование о взаимоотношениях человека и социума «больше чем меньше» — это спектакль по мотивам романа австрийской писательницы Эльфриды Елинек «Любовницы». Автор смотрит на человека и его понимание себя так, что вскрывается абсурдность и ошеломляющая противоречивость бытия. В поэтическом переводе Анны Глазовой пьеса звучит как Священное Писание наоборот. Название спектакля со строчной буквы написано вслед за переводчиком, которая сохранила экспериментальную графическую форму текста Елинек, без прописных букв. Как если бы это был сплошной поток, вырывающийся изо рта бога, где нет различия между началом и концом, между человеком и явлением. Швея Бригитта, отдраивающая унитаз в доме родителей Хайнца, мечтает выйти за него замуж и сбежать с фабрики. Героиня находится на пересечении повседневности и вечности, через призму которых мы предлагаем зрителям посмотреть на разные аспекты бытия: любовь, семью, работу, социализацию и неравенство. Что же происходит с нами, когда ирония и трагизм жизни вскрываются одновременно? В спектакле звучит ненормативная лексика. Вопросы можно задать по телефону или в мессенджерах.