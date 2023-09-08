https://www.yahmur.space/ YahmurSpace — это студия релакса, СПА процедур, звуковых медитаций, массажа, аюрведических практик, гонг медитаций и медитаций с поющими чашами. Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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Комментарии
Катерина, а на каком ивенте ты была? Давно присматриваюсь к ним - хочу
Арифулина Анна9 июля 2025, 23:23
Место волшебное. Для снятия стресса самое то!
Татьяна2 августа 2024, 02:30
Была здесь на практиках с чашами, очень понравилось. Место очень уютное и чай вкусный)
Была на звуковых практиках, все понравилось, атмосферно и уютно
Обожаю их) очень рекомендую!