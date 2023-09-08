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Yahmur Space на пр. Мира

Москва, проспект Мира, 71с1

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https://www.yahmur.space/ YahmurSpace — это студия релакса, СПА процедур, звуковых медитаций, массажа, аюрведических практик, гонг медитаций и медитаций с поющими чашами. Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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Комментарии

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Катерина
04 мая, 07:55

Обожаю их) очень рекомендую!

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Аня
22 мая, 14:40

Катерина, а на каком ивенте ты была? Давно присматриваюсь к ним - хочу

АА
Арифулина Анна
9 июля 2025, 23:23

Место волшебное. Для снятия стресса самое то!

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Татьяна
2 августа 2024, 02:30

Была здесь на практиках с чашами, очень понравилось. Место очень уютное и чай вкусный)

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Olga
23 июля 2024, 23:55

Была на звуковых практиках, все понравилось, атмосферно и уютно

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