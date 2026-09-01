Название заведения, созвучное одному из самых известных и популярных музыкальных фестивалей мира, было выбрано не случайно. Glastonberry был задуман как музыкальный клуб, в котором сочетаются демократичная и комфортная атмосфера английского паба и профессиональная концертная площадка с отличным звуком и светом. пн-чт 11:00–23:00; пт,сб 11:00–00:00; вс 11:00–23:00 Сайт: https://www.glastonberry.ru/
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Выступал там, максимально неудобная концертная площадка, в гримерке душно, на сцене точно также, в зале смертельно душно было