Где проходит граница между гениальностью и психическим расстройством? Действительно ли выдающийся талант неразрывно связан с безумием, или этот образ — лишь один из самых устойчивых мифов в истории искусства? На лекции обратятся к судьбам художников, чьи имена навсегда вошли в мировую культуру, а их жизнь оказалась отмечена тяжёлыми психическими заболеваниями, внутренними кризисами и пребыванием в психиатрических клиниках. Поговорят о том, как эти состояния отражались в их творчестве, влияли на художественный язык и восприятие окружающего мира. Особое внимание будет уделено тому, как современная медицина рассматривает связь между творческими способностями и психическими расстройствами, а также почему романтизация страдания и «безумного гения» нередко искажает реальную историю жизни художников. Кроме того, познакомишься с феноменом аутсайдерского искусства (Art Brut) — направления, возникшего вне академической художественной традиции и продолжающего активно развиваться в XXI веке. Лектор — Олеся Александрова, искусствовед, преподаватель, автор лекционных циклов по истории искусства.