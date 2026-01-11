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Мастер-класс «Калавера в стиле Фриды»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Соедини творчество, искусство и атмосферу праздника в один незабываемый день. Погрузись в удивительный мир мексиканской традиции Дня мёртвых и мистического Хэллоуина. На мастер-классе ты создашь собственную калаверу — гипсовый череп, который сможешь раскрасить яркими красками, вдохновляясь стилем и символикой Фриды Кало. Тебя ждёт творческое погружение: покажут техники росписи, поделятся идеями сочетания узоров, цветов и деталей, чтобы твоя калавера стала уникальным художественным объектом. Это не только увлекательный творческий процесс, но и способ выразить эмоции, настроение и индивидуальность через цвет и форму.

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