Соедини творчество, искусство и атмосферу праздника в один незабываемый день. Погрузись в удивительный мир мексиканской традиции Дня мёртвых и мистического Хэллоуина. На мастер-классе ты создашь собственную калаверу — гипсовый череп, который сможешь раскрасить яркими красками, вдохновляясь стилем и символикой Фриды Кало. Тебя ждёт творческое погружение: покажут техники росписи, поделятся идеями сочетания узоров, цветов и деталей, чтобы твоя калавера стала уникальным художественным объектом. Это не только увлекательный творческий процесс, но и способ выразить эмоции, настроение и индивидуальность через цвет и форму.